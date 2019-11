Selección peruana Sub 23 ya conoce sus rivales en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020

Síguenos en Facebook

La selección peruana Sub 23 ya conoce sus rivales y el fixture que tendrá en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020 que se disputará en Colombia en enero del próximo año. La Blanquirroja tiene un grupo complicado y su debut será ante Brasil.

Este martes, en Armenia, Colombia, se realizó el sorteo de la fase de grupos del torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos a desarrollarse en la capital japonesa. Este certamen contará con los 10 selecciones del continente, divididos en dos grupos de 5 países, que conformarán sus planteles con jugadores Sub 23 y que buscarán los dos cupos a dicha competencia.

Y a la selección peruana no le ha tocado un fixture sencillo pues quedó encasillada en el grupo B junto a Brasil (cabeza de grupo), Paraguay, Bolivia y Uruguay. El debut será ante la ‘Canarinha’ el 19 de enero en Armenia. Los de Nolberto Solano descansarán en la segunda fecha.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán al cuadrangular final en el que se enfrentarán todos contra todos. Los dos mejores equipos de esta última instancia ganarán el boleto a Tokio 2020.

Este es el fixture de la selección peruana en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020:



19 de enero, 8:30 p.m. | Brasil vs. Perú

25 de enero, 8:30 p.m. | Paraguay vs. Perú

28 de enero, 6:00 p.m. | Perú vs. Uruguay

31 de enero, 6:30 p.m. | Bolivia vs. Perú