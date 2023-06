El jugador del Malmö FF, Sergio Peña, fue condenado por un tribunal de Suecia a una pena condicional por conducir en estado de ebriedad. El peruano de 27 años tendrá que cumplir 50 horas de servicio comunitario tras dar positivo en la prueba de alcoholemia.

El 19 de abril del 2023, el jugador fue detectado con 1,3 miligramos de alcohol en la sangre tras un operativo policial en el centro de la ciudad de Malmö. Después de esto, las investigaciones no han podido demostrar que Peña fue un “peligro manifiesto” para la seguridad vial o los transeúntes. Por ello, el pedido de la Fiscalía para que sea puesto en prisión fue rechazado, pero ahora tendrá que cumplir una pena condicional.

(Foto: Getty)

Sergio Peña se declaró inocente por conducción ilegal, pero aceptó los primeros cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. “Fue mi fallo, pero no soy ningún delincuente. Estaba cenando con una amiga. Duró como cinco o seis horas y tomé algunas copas de vino. No me pareció que estuviese impedido para conducir. Sé que me equivoqué, pero no me sentía influido (por el alcohol)”, expresó el mediocampista.

Por su parte, el presidente de Malmö FF, Anders Palsson, se pronunció al respecto y esto fue lo que dijo: “ya ha sido sancionado por el club, según el acuerdo que tenemos con él y las normas laborales, y ahora también ha recibido su sanción por parte de la sociedad. Ahora podemos pasar de esto y debe cumplir su condena, que luego es servicio comunitario. Cuando eso ha sucedido, el asunto puede haber sido actuado. Esto significa que está disponible para juegos para nosotros. Entrenará con el equipo y está disponible”.

El peruano, quien se encuentra en Seúl realizando los entrenamientos respectivos previo a los partidos amistosos de Perú ante Corea del Sur y Japón, recibió la notificación sobre esta sanción en plena concentración.