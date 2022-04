Modena debía vencer de local a Imolese para continuar en la cima de la Serie C de Italia y así, estar más cerca del ascenso. Los ‘Canarios’ cumplían con su trabajo, pues ganaban con gol de Antonio Pergreffi (69′), sin embargo, Matteo Liviero (87′) empató de penal. Parecía que el encuentro quedaba igualado hasta que el portero del equipo anfitrión, Riccardo Gagno, hizo lo impensado.

A los 90′+1′, desde su arco, el guardameta sacó un remate largo en búsqueda de un compañero, puesto que todo el equipo había adelantado su línea. No obstante, el balón picó fuera del área y se metió en la red ante un mal cálculo de Rossi.

El gol desató la algarabía de los hinchas de los ‘Auriazules’ en el Estadio Alberto Braglia, mientras que el plantel de los ‘Canarios’ corrían a abrazar al portero que se vistió de héroe en la jornada. Por su parte, los jugadores de Imolese se quedaron atónitos por unos segundos y luego, se lamentaron por la anotación.

Tras el partido, Riccardo Gagno envío un mensaje para el arquero rival y confesó que le parece increíble lo que ha ocurrido. “En primer lugar me gustaría expresar un pensamiento para mi colega Gian Maria Rossi, es malo hacer un gol así, pero el fútbol también es eso. Todavía tengo que darme cuenta de lo que pasó, es una emoción indescriptible ¿Alegría? Me hubiera quitado la camiseta, pero en ese momento no entendía muy bien qué estaba pasando”, declaró para la página web de Modena.

“Hubiera preferido detener el penal, hubiera sido mucho más normal. Todavía me cuesta creer que he marcado el gol de la victoria, me llevará algún tiempo darme cuenta de lo que realmente pasó”, declaró el deportista de 24 años.

Con el resultado, Modena se ubica en el primer lugar del grupo B al sumar 84 puntos con los que consigue, hasta el momento, el ascenso directo y además, le lleva 4 unidades de ventaja al segundo puesto que Associazione Calcio Reggiana 1919. Todavía quedan dos fechas, pero los ‘Canarios’ se encuentran motivados.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE 🤯

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore ⚽️ pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022