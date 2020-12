Dicen que los amores más bellos ocurren por casualidad, y es así como surgió la relación entre Silvana y el fútbol. Su estatura la llevó al arco cuando estaba en el colegio y desde entonces, su pasión por el fútbol la sigue llevando lejos: hoy es la primera peruana en firmar un contrato profesional como futbolista del Racing Club de Argentina.

¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que podrías ir a Racing?

Me sorprendí. Era algo que no esperaba y que me motivó a seguir trabajando mientras se concretaba. Al decidir, prioricé la continuidad, porque en Perú todo es incierto. Este año no se va a jugar y el siguiente aún es una intriga porque no hay fecha. Posiblemente, todo se retrase.

¿Alguna vez pensaste jugar en Argentina?

No sé si será coincidencia o no, pero este país siempre fue un lugar muy importante para mí en cuanto a mi carrera. Acá campeoné por primera vez con Cristal, y jugué mi primer Sudamericano. Es un país que me trae muy buenos recuerdos y a nivel de Latinoamérica, uno de los más fuertes.

¿Cómo lo tomaron en tu casa?

Emocionados y preocupados porque a mis 19 años iba a vivir sola. Sin embargo, siempre me apoyaron y animaron para que venga y me desarrolle. Además, las chicas del equipo me han recibido súper bien desde el primer día. Es uno de los mejores grupos a los que pude haber llegado.

¿Te chocaron los primeros entrenamientos?

Un poco. Afortunadamente, desde el segundo mes de cuarentena, además de mis entrenamientos de zoom con el club, estuve entrenando por mi cuenta con un preparador de arqueros. Además, tuve la oportunidad de estar en uno de los últimos microciclos de la selección. Ambas cosas me han ayudado a mantener mi físico.

¿Qué diferencias hay con el fútbol en Perú?

Acá el ritmo es un nivel de selección, sobre todo en lo táctico. Es más de toque, las salidas son por abajo, los equipos presionan bastante, construyen. Al inicio me tuve que adecuar, pero estas semanas han servido mucho, sobre todo la que no entrené porque estuve desde la tribuna observando.

¿Es más profesional?

Sí. Tener contratos es un punto de partida bastante importante. Acá la iniciativa se tomó el año pasado, y está marcando esa diferencia con Perú. Las futbolistas no merecemos la informalidad, el no tener un sueldo, un seguro médico. Para que se abra un mercado deben haber contratos, sino nunca vamos a avanzar.

¿Qué va a pasar con la selección?

Lo conversé con el profesor Doriva. Él está súper feliz de que yo venga a una liga más fuerte y que tenga la continuidad que no hay en Perú. Sin embargo, ya es una decisión que depende del comando técnico y del permiso que me puedan otorgar acá en Racing.

¿Metas?

Ahorita, campeonar con Racing el torneo de transición que estamos jugando. Tenemos todas las expectativas de ganar.