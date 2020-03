Si hay alguien a quien todos los peruanos queremos ver en unos Juegos Olímpicos es a Sofía Mulanovich. Nuestra dos veces campeona mundial ISA ha demostrado que pese a los años su energía y talento permanecen intactos, por lo que continuará buscando su clasificación a Tokio. Diario Correo conversó con “La reina del mar”, quien aseguró que el aplazamiento de Tokio 2020 la beneficiará en su preparación.

¿Qué opinas sobre la decisión del COI de aplazar los Juegos Olímpicos?

Me parece una buena decisión. Toda la humanidad está viviendo un momento crítico y no era el momento adecuado para realizar unos Juegos Olímpicos. Me siento tranquila. Si la fecha no hubiera variado, igual no estaría tan concentrada en los torneos. Todos estamos pensando en lo que ha ocurrido, más que en competir. Estoy bien con la decisión. Lo importante ahora es que todos superemos el momento juntos y que todo salga bien.

¿Qué tanto ha variado el calendario?

El Campeonato Mundial ha sido aplazado y se han cancelado todas las competencias de surf alrededor del mundo.

¿Sigue siendo tu objetivo clasificar a Tokio?

Estos Juegos Olímpicos son mi sueño. Ir a las Olimpiadas representando a tu país es algo que todo atleta quiere conseguir. Lo tuve siempre en la mente y venía bien concentrada para lograrlo. Ahora solo queda mantener esa concentración y esas ganas para el futuro.

¿Podrías hablar de un retiro después de los Juegos Olímpicos?

No podría hablar de un retiro. Creo que nunca dejaré la tabla. Es algo que me encanta hacer, es mi pasión, es mi trabajo. Tampoco quiero decir que no voy a volver a competir, porque de repente me provoca meterme a un campeonato. No quiero ponerme en un cuadrado, prefiero que las cosas se vayan dando de a pocos. Cuando me provoque competir lo haré y cuando no, no.

¿Cómo estás preparándote en estos días?

Vivo frente al mar, pero evidentemente no puedo salir. Estoy entrenando dentro de mi casa, realizando ejercicios físicos. Además, mi entrenador, mediante FaceTime, me da algunas indicaciones. Con él vemos videos de mis competiciones anteriores y vamos repasando algunos aspectos técnicos que hay que corregir. Yo creo mucho en la visualización y en el estado mental, y qué mejor que practicar ambas cosas en estos momentos.

¿Qué mensaje le envías a todos los peruanos?

Hay que estar juntos, hay que estar decididos. La manera de vencer esta pandemia es quedándonos en casa y tomando buenas decisiones. Hay que aguantar y saber que esto no va a ser para siempre, pero que sí depende de nosotros cuánto dure.

Perfil

Sofía Mulanovich, surfista profesional

A sus 37 años tiene tres títulos mundiales, dos ISA y un World Surf League. En el 2005, Mulanovich recibió los Laureles Deportivos en el grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento a un deportista peruano.