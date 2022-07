Sporting Cristal presentó este jueves a Diego Buonanotte como su nuevo jugador hasta la temporada 2023. Durante la conferencia de prensa, el volante expresó su emoción por llegar a la institución del Rímac y señaló está dispuesto a jugar cuando el técnico crea conveniente.

“Me enfoqué en el proyecto del club porque es un equipo grande y por el proyecto del club que es dar importancia a los jugadores menores. Analicé todos los aspectos para saber si es el equipo indicado. Hablé con el técnico por teléfono y le dije que ya estaba disponible para entrenar y él sabrá que hacer”, declaró.

El mediocampista expresó su emoción por vestir la camiseta celeste. “Me entusiasmó mucho llegar al club. Espero que pueda estar a la altura. Voy a aportar mi granito de arena y ojalá que todo salga bien. Llegar acá me llena de alegría. Es un desafío importante en mi carrera”, mencionó.

Por otra parte, reveló que recibió referencias del equipo por parte de Omar Merlo. Siempre me habló de Sporting Cristal. Me fue contando que es un club modelo y conozco que es un equipo grande. Además, confesó que tuvo la oportunidad de conversar con un exentrenador del equipo bajopontino. “También me habló Mario Salas, quien me dijo que era un club extraordinario”, sostuvo el jugador.

Diego Buonanotte señaló que puede desenvolverse en distintas posiciones ofensivas en el campo de juego. “No considero ser un diez, pues me gusta estar cerca al área y llegar al gol. Puedo jugar también de mediapunta o como extremo. Me adapto muy bien, respetando mis características, tratando de aportarle al equipo siempre”, finalizó el flamante fichaje celeste”, expresó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal se estrenará en el Torneo Clausura el sábado 9 de julio en el estadio Alejandro Villanueva. Los ‘cerveceros’ ejercerán de locales en el coloso de Alianza Lima (el Alberto Gallardo sigue clausurado por la Municipalidad de San Martín de Porres) contra Sport Huancayo desde la 1 de la tarde.