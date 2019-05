Sporting Cristal jugaría de local en Matute y Comando Sur envía dura amenaza

Síguenos en Facebook

La barra de Alianza Lima, el 'Comando Sur', lanzó una dura amenaza tanto a la barra de Sporting Cristal como a la propia dirigencia del club 'íntimo' de La Victoria. A través de sus redes sociales, advirtieron que, de jugar el club celeste con barra en el Estadio de 'Matute', llevarán a cabo una "guerra".

Los hinchas de Alianza Lima culparon a la barra de Sporting Cristal de la suspensión de su estadio tras un partido durante la temporada pasada.

Sporting Cristal no cuenta aún con un estadio definido para jugar de local el encuentro de vuelta por Copa Sudamericana frente a Unión Española de Chile. Los 'celestes' no podrán utilizar el estadio Nacional por los Juegos Panamericanos Lima 2019, mientras que en el estadio Monumental jugará la selección peruana los dos amistosos previos a la Copa América. El estadio Miguel Grau del Callao, por su parte, no cuenta con un césped adecuado para disputar el importante encuentro.

Ante ello, todo haría indicar que la dirigencia celeste habría llegado a un acuerdo para que el partido se juegue en 'Matute'.