Sporting Cristal tuvo la tarde de este domingo un estupenda presentación y consiguió una gran victoria sobre Alianza Lima. El partido se definió con un gol de penal de Alejandro Hohberg al minuto 40 del primer tiempo. El desempeño del elenco rimense dejó conforme al entrenador Roberto Mosquera, que lo demostró en la rueda de prensa.

“Ganamos bien, el resultado lo traduce. Hicimos un buen primer tiempo. Debimos estar más finos en la definición. Después, la posesión es una de nuestras armas. Tener posesión, como algunos piensas que con eso debes hacer diez goles... la posesión es primero para que no la tenga el rival. La primera medida defensiva de un equipo es tenerla porque no la tiene el rival. Después, cuando la sabes utilizar, le haces daño. Fue un buen partido, todo lo que trabajamos funcionó. Estamos contentos porque no todos ganan en Matute ante un rival difícil y en una cancha difícil”, analizó el DT.

Mosquera respondió ante los periodistas una pregunta sobre Christofer Gonzales y también se pronunció sobre los rumores que vinculan a Jhilmar Lora con clubes ingleses. “Es como pasar de la primaria a la Católica”, apuntó, pidiendo más seriedad sobre el tema.

“Eso no es un deseo, es una decisión del que quiera contratarlo. Yo no le puedo decir a Christofer ‘es el momento de ir al extranjero’. Él tiene que tener ofertas. Puede salir cualquier cosa en el periódico, las redes sociales se han vuelto un camino delicado porque venden a un jugador.. uno para Inglaterra... el otro para Chile... yo voy a la selección de Bolivia... el otro para acá”, declaró el estratega .

Mosquera fue enfático en señalar que ese tipo de manejo incomoda y fue claro al expresar que la calidad de ‘Canchita’ Gonzales alcanzar para jugar en cualquier país del extranjero

“Se ha vuelto un medio muy poco serio. Obviamente, incomoda. Si eres un jugador joven, y dices que te vas a ir a Alemania, y todavía estás en ciernes. Es como pasar de la primera a la (Universidad) Católica. Esas cosas hay que irle bajando un poquito. ‘Canchita’ está para jugar en cualquier parte, pero eso no depende de mi deseo”, añadió.

El rendimiento de Sporting Cristal fue tal, que Mosquera se animó a considerar la presentación ante Alianza Lima como la mejor “no solo por el resultado, sino porque le hemos ganado al campeón y en su cancha y eso no sucede siempre”.

“Creo que este partido está por encima de todos los que hemos jugado. Este equipo, el primer tiempo sobre todo, fue impecable. Hoy manejamos todos los tiempos del partido. Me voy tranquilo porque hoy jugamos bien y debimos marcar más goles, en el primer tiempo, sentenció Mosquera.