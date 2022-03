Sporting Cristal ganaba 2-0 sin sobresaltos por los goles de Percy Liza y Christofer Gonzales. Sin embargo, en la recta final del partido, Academia Cantolao reaccionó para alcanzar el empate gracias a los tantos de Bryan Reyna y Jesús Castillo. Sin duda, duro golpe para Roberto Mosquera, quien mostró su versión más autocrítica al finalizar el duelo en la Liga 1.

El entrenador de los bajopontinos asumió toda la responsabilidad por el resultado en el estadio Alberto Gallardo. Enseguida, el DT entró en detalles y se centró en las modificaciones que hizo en la complementaria. Asimismo, el preparador de los rimenses quedó inconforme con el trabajo de los que entraron al compromiso.

“Me hago responsable de los cambios. Soy el responsable del sistema y del dolor que le causamos a la hinchada. Después hablaré con los que entraron y tendremos una conversación seria con respecto a la manera con la que se tiene que luchar por Sporting Cristal”, expresó Mosquera en conferencia de prensa.

“Sabemos que con los cambios el equipo se ha desinflado, por eso me hago responsable de esos cambios. Quizá no debí hacer cambios. Cuando uno hace eso, es para repotenciar al equipo y con lo que más deben aportar los que entran, es con actitud. Por eso después hablaré con ellos”, agregó el estratega nacional.

Mosquera ordenó los ingresos de Jesús Castillo y Leandro Sosa a los 55 minutos. Con ellos sobre el terreno, el equipo marcó sus dos tantos. Para refrescar y cuidar el resultado, el entrenador de los celestes envió al terreno a Martín Távara, Jhilmar Lora (ambos a los 75′) y Christopher Olivares sobre los 81′. Luego de esta última modificación, el ‘Delfín’ se levantó.

“Felicito a Cantolao que empató un partido que prácticamente lo tenía perdido y eso es mérito de ellos. Les debemos una disculpa a la hinchada, porque no podemos perder un partido que teníamos ganado sin ambición”, añadió Mosquera con relación al amargo sabor que le dejó el 2-2 en casa.

El debut de Yoshimar Yotún

El jugador de la selección peruana fue anunciado y presentado esta semana como refuerzos de los ‘cerveceros’. Enseguida, ‘Yoshi’ entrenó con sus nuevos compañeros en La Florida y este domingo pudo estrenarse oficialmente en casa. Precisamente, Mosquera explicó la razón para permitir el debut del volante desde el inicio.

“No hemos perdido marca con el ingreso de Yotún, no va por ese tema. Es más por la asociación, el tiempo de recorrido junto a nosotros que ha sido poco, es parte de eso. Yo no he sido presionado para meterlo. Yotún no estaba en lista al inicio, pero en los entrenamientos me dio luz verde de que había entendido el trabajo táctico”, cerró.