Roberto Palacios salió en defensa de Sporting Cristal y apuntó contra Ángel Comizzo, quien señaló esta mañana que el conjunto rimense nunca estará a la altura de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Según el estratega de la ‘U’, los ‘compadres’ son los únicos grandes del fútbol peruano, algo que rechaza el ‘Chorri’, referente histórico del conjunto bajopontino.

“Es una pena muy grande que se exprese de esa manera. Sporting Cristal se ha convertido en un equipo importante en el fútbol peruano”, opinó el exjugador celeste por la noche en comunicación con Radio Ovación.

“Así como Alianza Lima y Universitario tuvieron que pasar un tiempo para convertirse en equipos importantes, Cristal también lo ha hecho”, argumentó.

El técnico argentino “se está ganando enemigos”, advirtió Palacios. “Espero que no pueda pasar a mayores, me da mucha tristeza escucharlo. Tanta gente trabajó para poder engrandecer a este equipo y no es bueno que se haga este tipo de declaraciones”, añadió.

El ídolo cervecero también analizó el equipo armado Sporting Cristal para la campaña 2020, en busca del bicampeonato en la Liga 1 y se los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Cristal siempre ha buscado lo mejor, uno como hincha espera que se arme no solo para el torneo nacional, sino que pueda brillar a nivel internacional”, indicó.