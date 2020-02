Una entrevista de Pamela Ríos Calmet

Participar en un Rally Dakar no es nada sencillo. Estar en la carretera por apróximadamente quince días es todo un reto y requiere no solo de una gran fortaleza física, sino también mental. Y es que el piloto tiene que concentrarse al máximo, pues de no hacerlo podría perder la vida hasta en un segundo. Sin embargo, para Stéphane Peterhansel esto es pan comido. El piloto francés ha logrado subirse a lo más alto del podio en 13 oportunidades, y tras su destacada participación en Arabia Saudita llegó al Perú y conversó con Correo para hablar sobre esta gran experiencia.

¿Cómo están los ánimos después de competir en Arabia Saudita?

Tengo sentimientos encontrados. Estoy contento porque llegué tercero, pero a la vez triste porque tuve que realizar la carrera con un nuevo copiloto, sin mi esposa. Además me siento bastante cansado. Durante dos semanas solo estuve pensando en ganar, era demasiada adrenalina.

¿Todavía te gustaría participar en un Dakar con tu esposa?

¿Por qué no? Yo creo que aún es posible. Ella tiene bastantes cualidades para ser mi copiloto en un Rally Dakar. Estamos preparándonos para la carrera de Abu Dhabi y esperamos poder estar juntos a lo largo de toda la temporada para así quedar listos para el próximo Dakar.

Este último Dakar ha sido más largo…

El año pasado solo fueron 10 etapas, ahora han sido 12. Competir en Arabia Saudita ha sido más sencillo, si bien la carrera ha sido más extensa, en Perú todo fue más complicado. Este año, en ningún momento me quedé atorado en alguna duna, cosa contraria a lo que ocurrió en la edición anterior, que me quedé en 5 oportunidades.

¿Es más difícil competir en el Perú?

Perú tiene las dunas más complicadas del mundo, son muy grandes. Además son bastante densas y la arena es impredecible. Perú es un país muy difícil para correr.

¿Cómo has visto la participación de los peruanos en Arabia Saudita?

Hay talento, no hay un competidor top, pero hay mucho talento al igual que en Argentina y Chile. Además era de esperarse de que hubiesen menos competidores por el presupuesto. Ir a Arabia Saudita no es nada barato. Sin embargo, espero que la organización apoye a los distintos pilotos peruanos para que puedan ser parte del Dakar el próximo año.

¿Qué competencias vienen?

En un mes tendré la primera carrera. Será el Abu Dhabi Desert Challenge. Es un rally de 5 días. Luego viene otro en Jordania, intentaré realizar el máximo número de carreras posibles para llegar con todo al Dakar del próximo año.

Perfil

Piloto francés. Stéphane Peterhansel es el piloto más laureado en la historia del Dakar con 13 títulos obtenidos a lo largo de su carrera.