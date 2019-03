Supuesto décimo hijo de Maradona rompe su silencio en televisión argentina

Síguenos en Facebook

Santiago Lara, el supuesto cuarto hijo de Diego Maradona en Cuba y décimo hijo de sus totalidad, dio una entrevista de televisión a sus 18 años para la televisión, informó el diario El Clarín.

El joven asegura que es hijo del Diez a pesar de que no tiene una prueba de ADN que lo avale. "Para mí , mi papá siempre va a ser Marcelo Lara, pero por lo que tengo entendido y por lo que me explicaron, supuestamente mi papá es Diego Maradona", dijo.

Además Santiago habló con el programa 'Nosotros a la mañana' del canal El Trece y mostró su gratitud por los avances a nivel judicial.

"La verdad es que estamos muy conmovidos. Como pudiste ver, en internet salió esto y me puso feliz que por lo menos el abogado (Matías) Morla haya aceptado, por así decirlo, que estoy, ¿entendés?", dijo el joven.

"Como siempre voy a esperar al margen legal y nada... Estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados. Estoy muy movilizado y la verdad se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder", finalizó.