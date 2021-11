El surf peruano ha retomado el protagonismo que se ganó hace diecisiete años atrás con la participación de Sofía Mulanovich en la World Championship Tour (WCT) o primera división de la Liga Mundial de Surf (WSL). El principal protagonista es Lucca Mesinas, quien está cerca de llegar a la WCT, pero desde la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) no se conforman con solo ese logro. Richard Navarrete, vocal técnico de la FENTA, nos cuenta los ambiciosos proyectos del 2022.

- ¿Cuál es el balance de esta primera fecha del campeonato?

Bastante positiva. La sensación que nos deja este arranque es que hay 19 categorías y hay 150 inscritos. Es la primera vez que se alcanza esta marca en el Circuito Nacional.

Tomás Tudela se llevó la primera fecha del campeonato nacional.

- ¿Por qué no inició antes el circuito y a qué se debe el recorte de fechas?

Casi siempre, el circuito consta de ocho fechas, pero por la pandemia y el tiempo de espera de la subvención del estado, porque este evento es respaldado por el IPD, tuvimos que recortar a cuatro las fechas, con tres sedes en playas de Lima y uno en el norte. Recibimos el dinero el mes pasado y a poco del cierre del año, decidimos sacar adelante el campeonato de esta forma, con un buen inicio en Redondos y ahora con expectativas para las paradas en Punta Hermosa, Cerro Azul y Máncora.

- Entonces, el próximo año se verá un circuito más amplío...

Sí, pues planeamos organizar cuatro fechas en el sur de Lima y otras cuatro en el norte del país. Podría empezar en la Costa Verde, seguir en Punta Hermosa, San Bartolo y cerrar en Cerro Azul. De ahí continuaríamos con en Huanchaco, Puerto Chicama, Pacasmayo y finalizamos en Máncora. Queremos desarrollar un circuito descentralizado.

- Hay fechas tentativas, de repente para contar con surfers de nombre como Lucca Mesinas, Alonso Correa, Daniella Rosas, entre otros...

Todos ellos suelen competir en los eventos de la WSL alrededor del mundo, entre los Challenger Series y los QS (World Qualifying Series), en busca de alcanzar la WCT o primera división. Hoy, Lucca está cerca de lograr esa hazaña. Competirá en Hawái, la fecha más difícil, pues solo estarán los 25 mejores de los Challenger tras correr en Estados Unidos, Portugal y Francia. Gracias a Dios, Correa y Rosas también estarán ahí y nosotros esperamos que los tres lleguen a la WCT. Pero de no ser así, de hacerlo uno, la industria del surf peruano se potenciaría como la época de Sofía. Eso nos ayudaría.

- ¿Por qué la FENTA no apuesta por organizar torneos de la WSL en el país y así tener más surfers peleando por llegar a la WCT?

Lo que pasa es que la interior directiva se enfocaron en los torneos ISA (Asociación Internacional de Surf). Esos campeonatos son buenos, pero no están en el nivel que queremos para que compitan nuestros deportistas. Ahora, el estado no apoya a los campeonatos privados o profesionales, pues más se van por el corte olímpico, como lo es el ISA, pero en este último viaje, a California, me reuní con el director general de la WSL. Conversamos y llegamos a la conclusión de que el Perú puede tener una fecha del Challenger Series para el próximo año. Nos ha dado la oportunidad de hacerlo en Punta Rocas. También hablé con el presidente de Sudamérica de la WSL y planeamos tener torneos juniors y un QS de 3 mil o 4 mil puntos a favor de los surfers peruanos. Vamos a replantear el plan de trabajo, presentarlo al IPD para conseguir ese objetivo y que la empresa privada se involucre y que vea que el fútbol no es el único deporte en el Perú que puede dar alegrías.