Técnico de Chile: "Yo vengo a trabajar en fútbol y si no hay fútbol me tengo que ir"

Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Chile, ofreció una conferencia de prensa luego de que se diera a conocer que sus dirigidos decidieron no disputar el amistoso ante Perú del 19 de noviembre en Lima como apoyo a los manifestantes que desde hace semanas reclaman por justicia social para su país.

"Llegaron los jugadores con gran disposición, se reunieron y se tomó la decisión de no viajar a Perú, considerando que es la mejor muestra de solidaridad. Es algo muy respetable. Como extranjero estoy en una posición neutral frente a lo que está pasando. Solo lamentar todo, porque estamos perdiendo todos, porque es muy triste lo que está pasando. Están pasando muchas cosas por la cabeza", indicó el guía colombiano.

Rueda sostuvo que si la situación no cambia, deberá dejar a la selección Chilena, pues afirmó que "si no hay fútbol me tengo que ir".

"Yo les decía a los jugadores, yo llego y sacrifico y no convoco a ninguno de la liga nacional para que la liga nacional se ponga al día. Y la liga no juega y la liga no juega. Entonces, no están para la selección ni para esos clubes. Estamos perdiendo todos. Como esto continúe así… Yo vengo a trabajar en fútbol y si no hay fútbol me tengo que ir. Es algo atípico, no es normal. Cuándo se va a normalizar, es la gran pregunta", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la cancelación del partido por parte de Chile es "hoy secundario a lo que se está viviendo en el país" porque hay "gente que ha perdido sus hijos, hermanos. 25 muertos y 200 heridos es lo que nos debe preocupar a todos. A veces somos muy superficiales".