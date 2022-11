Así como en 2019, nuestra atleta Thais Fernández volvió a pararse en lo más alto del podio al ganar el oro en la modalidad individual del Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2022, que se desarrolló en Cúcuta, Colombia. También se colgó la medalla de plata en la categoría de grupo y la presea de bronce en la categoría de trío. Correo buscó a la gimnasta nacional para conversar sobre estos logros y lo que se le viene en su carrera.

¿Cómo te sientes tras obtener estas tres medallas?

En verdad, estoy demasiado feliz de poder cerrar el año de la mejor manera posible. Ser campeona panamericana en individual es increíble porque he tenido una temporada difícil. Después de pandemia, me ha costado retomar el ritmo de competencias y entrenamientos, pero, finalmente, siento que el esfuerzo y el trabajo duro están dando resultados.

¿Qué ha sido lo más complicado en este Panamericano?

Lo más difícil siempre es mantenerte haciendo una buena participación. Y en trío y grupo, lo más importante fue aprender de lo que hicimos tal día para poder corregir los errores en la final. De hecho, lo pudimos lograr y mejoramos nuestro puntaje. Aparte de todo eso, estuvieron los factores externos. Una cosa que, en verdad, fue bastante difícil fue el calor, porque en Cúcuta hacía casi 38 grados, por ahí. Entonces, ponerte la malla, entrenar y todo eso es bien desgastador por el calor, pero, al final, se manejó y todo salió bien.

¿Cómo sientes que le está yendo a la gimnasia aeróbica en el país?

La gimnasia aeróbica no es tan conocida en Perú como lo son las otras modalidades. Pero siento que cada vez se está masificando más, sobre todo porque Jumping Jack, que es mi club, está abriendo más academias en Lima y les da la oportunidad a las niñas de poder inscribirse. A niños también, pero todavía no tenemos ningún nombre que practique.

¿Cuál es el plan para lo que resta del año?

A nivel internacional, ya no hay competencias. Solo nos queda el Campeonato Nacional, que se llevará a cabo a fines de noviembre. Entonces, estaré practicando para eso y también realizando entrenamientos para hacer las nuevas rutinas para el próximo año. En 2023 se viene toda una preparación de competencias para el Mundial que es en 2024.

¿Qué tipo de competencias?

Hay un circuito que se llama las Copas del Mundo, que son las segundas competencias más importantes para la gimnasia aeróbica. Tiene el nivel de un Mundial. La idea es avanzar con la creación de rutinas ahora a fin de año para tenerlas listas y estrenarlas apenas se pueda el próximo año.

¿Qué esperas lograr en la gimnasia aeróbica?

Me gustaría pasar a las finales de un Mundial; es decir, entre las 8 mejores. Quedar en podio en un Mundial ya sería otro nivel, pero por qué no soñarlo. Está complicado, pero todos estos años he venido preparándome para dar mi mejor presentación y a ver qué sale de todo eso.