Sporting Cristal no pudo conseguir la victoria ante Emelec en el Estadio Nacional por los playoffs de la Copa Sudamericana. Los eléctricos se llevaron el encuentro con el marcador 1-0 y con un juego poco vistoso. Cevallos fue quien anotó el único gol del partido en el segundo tiempo. Tras el pitazo final, Tiago Nunes, DT de los celestes, habló con la prensa y analizó este primer cotejo de ida en busca de un cupo para los octavos de final del certamen sudamericano.

“Nos faltó ser más finos en el último tercio, un poco más rápidos, pero no veo una actuación tan fea. Me parece que hay un mérito del equipo rival que supo cerrar espacios, manejar el tiempo del partido, sacar nuestra paciencia y acelerar a nuestro equipo. Prefiero mirar las cosas por el vaso medio lleno. Nos tocó jugar contra un equipo tradicional. Me parece que la serie está abierta. Este equipo ya dio pruebas en otras oportunidades que puede remontar resultados. Hay mucho que hacer todavía, el resultado para mí no fue justo, pero el fútbol es así”, comentó.

Nunes afirmó que le sorprendió el planteamiento de Emelec jugando muy metido en su área. Además, aseguró que en la vuelta será diferente la situación.

“Me sorprende que un equipo del tamaño de Emelec juegue tan replegado como lo hizo hoy. Imagino que de local va a salir más a jugar, no va a estar tan atrás como hoy, aunque también fue nuestro equipo el que lo metió atrás. Me parece que va a ser un partido de ida y vuelta, que los dos equipos van a generar chances y mis jugadores tienen la capacidad de hacer un gran partido y conseguir la remontada y la clasificación”, declaró el entrenador de Sporting Cristal.

Tiago Nunes tendrá que hacer replanteamientos para el próxima partido de Sporting Cristal, el cual disputará en condición de visita. La vuelta entre estos equipos en la Copa Sudamericana 2023 se jugará el próximo miércoles 19 de julio a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).