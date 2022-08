Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 16 de la Liga Profesional de Argentina, este domingo 28 de agosto desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), ESPN Premium y ViX. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano muy probablemente como titulares, Boca Juniors recibirá al líder Atlético Tucumán. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en La Bombonera.

¿A qué hora se juega el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 4:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 6:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: canales del partido y cómo ver por TV

El Boca Juniors vs. Atlético Tucumán será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga argentina. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y será transmitido en Argentina, por ESPN Premium, ViX y Star+(Star Plus). En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en México, los canales con los derechos son ViX, Fanatiz Mexico y Star+.

Así llegan Boca Juniors y Atlético Tucumán

El ‘Decano’ comanda las posiciones con 32 puntos, con tres unidades de ventaja sobre su seguidor más inmediato, Gimnasia (29), y cinco sobre los terceros Huracán y Argentinos (27), mientras que más lejos asoman otros hipotéticos aspirantes a la corona como River (25), Racing (24), San Lorenzo y Boca (23), cuatro de los ‘grandes’ de los fútbol argentino.

Con ocho triunfos en sus últimos diez partidos, Atlético Tucumán se hizo sólido donde el resto resbalaba. Es el equipo más ganador y también el menos vencido, con apenas una derrota, además de ser el que tiene la valla menos vulnerada, con apenas 6 tantos encajados.

Pero, en la segunda mitad del campeonato le asoman varios retos importantes al conjunto tucumano, que primero deberá acudir a La Bombonera, y más adelante deberá visitar a Racing y San Lorenzo, entre otros.

Para los ‘Xeneizes’, el duelo asoma acaso como la última chance de meterse en la pelea de un torneo en el que Boca pocas veces estuvo a la altura, sin tampoco encontrar una línea de juego con el nuevo DT Hugo Ibarra, tras el despido del DT Sebastián Battaglia luego de la eliminación en la Copa Libertadores.

“Boca es complicado de local, en el campeonato también viene sumando. Es un rival de jerarquía, y tiene un arquero consolidado (Agustín Rossi) y que suma puntos... Pero iremos a competir de igual a igual”, destacó Lucas Pusineri, el entrenador de Atlético Tucumán.

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: probables alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe, Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela, Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra, Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

¿Dónde juega Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?