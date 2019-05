Tottenham: A pesar de lesión, Harry Kane entre los convocados para final ante Liverpool (VIDEO)

El Tottenham inglés jugará una final histórica de Champions League ante Liverpool del mismo país. Luego de superar dos llaves ajustadas ante Manchester City y Ajax, el entrenador argentino Mauricio Pochettino no se guarda nada y convocó al goleador del equipo Harry Kane, a pesar de la lesión que aún lo deja en duda para el importante encuentro.

Aquí la lista de 23 jugadores que el entrenador Mauricio Pochettino anunció para la tan ansiada final.

Our confirmed travelling squad for the #UCLfinal #MarchToMadrid #COYS pic.twitter.com/ScBwhYL3u5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 29 de mayo de 2019