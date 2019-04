UEFA sanciona a Neymar por "insultar a los árbitros" tras partido de Champions

Síguenos en Facebook

El Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA sancionó al astro brasileño Neymar con tres partidos de suspensión, como castigo por "insultar a los árbitros" tras el partido de su equipo, Paris Saint Germain, ante Manchester United el pasado 6 de marzo por Champions League

Neymar no estuvo presente en el encuentro, pero desde su cuenta de Instagram cuestionó la labor de los árbitros. "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas?. El penalti no existe", se quejó el crack luego de la eliminación a manos del Manchester.

Precisamente por estos comentarios, la UEFA decició abrir un procedimiento en su contra el 22 de marzo. Con esta sanción, Neymar no podrá disputar los próximos tres encuentros válidos por Champions League, independientemente si decide quedarse en París o cambiar de camiseta.