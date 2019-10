EN VIVO: Unión Comercio enfrenta a Alianza Universidad por el Clausura de Liga 1

Síguenos en Facebook

Unión Comercio vs. Alianza Universidad EN VIVO ONLINE sigue el juego por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, este sábado 12 de octubre, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Unión Comercio y Alianza Universidad iniciarán la actividad de la jornada sabatina que sigue su curso en plena fecha FIFA. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio del IPD de Moyobamba.

Unión Comercio vs. Alianza Universidad: horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Unión Comercio tendrá una nueva prueba para intentar alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura, cuando reciba a Alianza Universidad. El 'Poderoso del Alto Mayo' ha ganado terreno en las últimas jornadas y está entre los cuatro primeros del certamen.

Apenas una derrota, dos empates y cuatro triunfos ha conseguido Unión Comercio en sus últimas siete presentaciones, que ha influido para que se coloque en el cuarto lugar con 18 puntos, a 5 del líder Uniersitario, que se medirá con Sporting Cristal.

Unión Comercio hizo de Deportivo Municipal su más reciente víctima tras remontar un 1-0 la semana pasada. Miguel Carranza y Sebastián Gularte firmaron los goles para el 2-1 final en Moyobamba.

"Tenemos un partido de local con Alianza Universidad, es un partido que accediendo a los tres puntos podríamos pensar en la Copa Sudamericana", indicó el técnico de Unión Comercio, Walter Aristizábal, en entrevista con Hora Punta de Radio Ovación.

"Cuando yo llegué la idea era alejarnos de la zona baja, hay que seguir trabajando sobre esa premisa, pero de ganar empezaríamos a mirar una clasificación a un torneo internacional", agregó el colombiano.

Alianza Universidad, uno de los clubes recién ascendidos a la Primera División para esta temporada, intentará dar la sorpresa para seguir escalando. El conjunto huanuqueño es octavo con 15 unidades.

Unión Comercio vs. Alianza Universidad: ¿dónde se ubica el estadio?