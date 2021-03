Universitario fue sorprendido por Cantolao este viernes y perdió 3-1 en su segundo desafío por la Fase 1 de la Liga 1, acumulando dos partidos sin victorias en el inicio de la temporada 2021. Tras la caída de los cremas, Ángel Comizzo expresó indignación y apuntó contra Jorge Espejo, DT del ‘Delfín’, acusándolo de ensuciar el partido con faltas.

“No es fácil asumir una derrota como la de hoy, duele porque cometimos distracciones muy puntuales que nos costaron dos goles. A partir de dos jugadas de pelota parada nos convierten y eso molesta porque es algo que se trabaja. Dentro de poco tenemos que competir en Copa Libertadores y no podemos tener ese tipo de distracciones”, dijo el estratega argentino en diálogo con Gol Perú después del encuentro.

Luego descargó directamente contra el entrenador del conjunto chalaco, criticándolo por ordenar faltas desde la zona técnica cuando el juego estaba en desarrollo.

¡SE FUE MOLESTO! 🗣 Ángel Comizzo, entrenador 🧠 de @Universitario: "La cantidad de faltas que ha hecho hoy el rival ha sido increíble. Es muy difícil jugar al fútbol así". #LIGA1BETSSONXGOLPERU #NoDejesDeCuidarte pic.twitter.com/MkFmVmSIv1 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) March 19, 2021

“La cantidad de fouls que ha hecho el rival hoy ha sido increíble, se lo dijimos al cuarto árbitro, pero Palomino (juez principal) parece que es sordo o no escucha”, agregó Comizzo. “No voy a cuestionar el resultado, pero sí el mensaje. Si constantemente escuchas desde la banca ‘corta’, es imposible jugar al fútbol así. Esto se trata de jugar fútbol, no de catch (lucha libre)”, reclamó.

“Esos mensajes no son buenos, peor si vienen de un hombre que está en televisión, que es entrenador y periodista. Si Espejo larga ese mensaje desde su banca, después va a la televisión y larga otro mensaje, entonces estamos complicados”, declaró.

Las órdenes de Espejo perjudican al fútbol peruano, opinó el entrenador merengue, lejos de ofrecer una autocrítica por el mal juego de su conjunto.

“Dile alguna vez a tus jugadores que jueguen, no solo corta, golpea. Intentemos jugar buen fútbol, hacer las cosas de una manera distinta, enseñémosle a nuestros jóvenes a tratar de jugar un fútbol distinto, porque de esta manera estamos atrasados. Basta de mentiras. Si vamos a seguir con esto, vamos a hacer partidos de lucha, no más partidos de fútbol. Le digo a Espejo que así no se juega a nivel internacional”, sentenció.