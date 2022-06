La segunda etapa de Carlos Compagnucci en Universitario de Deportes comenzó oficialmente. La tarde de este lunes, el argentino fue presentado como nuevo entrenador del equipo crema, en una conferencia de prensa, en la que también estuvieron Jean Ferrari, administrador de la institución, y Manuel Barreto, director deportivo de la entidad.

“Estoy contento por esta nueva posibilidad y muy agradecido a la gente que ha decidido esto, a Jean, a Manuel, que hayan confiado en mí para este proyecto. Estoy muy ilusionado y muy contento de estar acá”, fueron las primeras palabras de Compagnucci.

Por otro lado, el estratega de 53 años se refirió al cambio en cuanto a las comodidades que hay en la sede de entrenamiento, comparado con lo vivido en el 2005, en su primer ciclo en la ‘U’.

“Han pasado algunos años y, para mí, el club ha cambiado mucho. Me sorprendí con lo que es el predio de entrenamiento. En ese momento (2005), no estaba apto. Podíamos entrenar, pero no teníamos posibilidad de quedarnos. Lo vi muy cambiado, muy diferente, vi otro club, la misma pasión, pero otro club. Fue uno de los motivos por los cuales tomé la decisión”, contó.

Compagnucci estará acompañado de Marcelo Herrera (asistente técnico), Lisandro Greppo (asistente técnico) y Guido Thompson (preparador físico), (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Compagnucci recalcó que se siente ilusionado por el proyecto en Universitario, al que en principio estará unido por lo que resta del 2022 y por todo el 2023.

“He visto el plantel, he vistos partidos. Hay un combo de cosas que uno analiza para tomar decisiones. He visto al equipo, también me ilusiona. Creo que uno como entrenador tiene un trabajo mas allá de los objetivos que es ayudar a los futbolistas a formarse, a seguir creciendo. Eso es lo que me ilusiona. Tengo un cuerpo técnico en el cual confío. Estoy ilusionado con esta posibilidad”, indicó.

Asimismo, el argentino no confirmó ni descartó la opción de sumar refuerzos: “Uno analiza los partidos, cambiamos ideas con la gente que esta al frente. Si hay posibilidad de traer refuerzos, se traerá, analizando al máximo lo que tengo en el plantel. Siempre pienso que los refuerzos tienen que darle un plus diferente al equipo. Si consideramos que es necesario, traeremos. Quiero ver cómo compiten, no estoy tomando una evaluación. Necesito ver otras cosas de los futbolistas, no solo videos de partidos”, comentó.

El exasistente de su compatriota Mauricio Pellegrino en equipos como Alavés y Vélez Sarsfield también confesó qué lo llevó a decidir su vuelta al club.

“Porque me sentí querido. Acá, sentí en la primera charla con Manuel, que me querían. Cuando las personas que conducen te llaman, te quieren, para mí es fundamental. Uno siempre está con la posibilidad de despegar otra vez, he tenido la posibilidad de otros clubes, pero esto me cerró. Me siento querido y por eso acepté”, sentenció.

