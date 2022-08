La tarde del último martes, Alex Valera se despidió de nuestro país e inició un viaje para lo que será una nueva etapa en su carrera. Hasta que llegue al destino, Al Fateh, su nuevo club, ha tenido un detalle con del jugador de la selección peruana, quien debe sumarse al plantel profesional en las siguientes horas.

Mediante sus redes sociales, el conjunto de Arabia Saudita realizó una publicación en la que refieren al ex Universitario de Deporte. “Esperando por ti”, dice el posteo. A ello, la entidad asiática añadió el emoticono de un reloj y la bandera de Perú. También nombraron la cuenta del artillero nacional.

No solo eso, Al Fateh agregó una fotografía en la que se aprecia la indumentaria oficial que usará el reciente refuerzo. Una camiseta, un short, un par de medias, una mochila y un mensaje de bienvenida para el goleador. Todo lo mencionado lleva impreso el número 20, presumiblemente, dorsal para el hombre que pasó por Deportivo Llacuabamba.

Sin revelar cifras exactas, la entidad saudí desembolsó más de un millón de dólares por el fichaje de Valera. Asimismo, el gerente deportivo de la ‘U’, Manuel Barreto, contó que hay variables en el contrato que pueden generar ingresos económicos a los peruanos. Todo ello dependerá del trabajo que realice Alex con su nuevo equipo.

Así espera Al Fateh a Alex Valera. (Foto: Twitter)

Argentina, antes que Arabia Saudita

El jugador de 26 años estuvo en la órbita de Rosario Central. Es más, el ‘9′ contó que hubo contactos con el cuadro que tiene de entrenador a Carlos Tevez. No obstante, el trato entre instituciones no prosperó y continuó con los merengues hasta que llegó la propuesta por parte de Al Fateh.

“Sí hubo la propuesta de Rosario Central. ncluso, conversé con ellos. En realidad, era algo muy bueno como para ir, pero al final era un manejo entre los clubes, pero cuando me dijeron que no se podía dar ya me concentré en Universitario”, confesó el internacional peruano en una charla con Gol Perú.

¿Relación rota?

Antes del anuncio realizado por Al Fateh, se creó una historia en torno al pase de Valera. Desde Universitario, a través de Barreto, indicaron que el jugador no se movería del club, pues el proyecto deportivo tenía prioridad. Más adelante, la transferencia se concretó y el directivo merengue calificó el movimiento como “histórico” para los estudiantiles.

Luego de aquellos días tensos, Valera desveló que no se despidió de Barreto ni de Jean Ferrari, administrador de la ‘U’. “La última vez conversé con Manuel solamente fue por una firma. No hubo despedida formal, igual estoy tranquilo. Sobre Jean Ferrari, ya no volvimos a tener comunicación, ambos nos alejamos. No voy a darle vuelta al tema, pero no terminó nada bien”, contó en Willax Televisión.