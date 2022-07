Armando Alfageme debe ser el quinto futbolista que abandone Universitario de Deportes en las próximas horas. Este viernes, Carlos Compagnucci dio detalles con relación a una conversación que tuvo con el mediocampista. Según el entrenador, el jugador le comunicó que desea tener continuidad y analizará opciones.

“Hoy habló conmigo Alfageme y me dijo que se va buscando minutos en otro equipo. Fui claro con él, de entrada. Hay jugadores que necesitan jugar y uno no se los puede garantizar. Entonces, por el bien de todos, es mejor que busque otras posibilidades y Armando lo ha entendido así. En ese sentido no me voy a interponer”, aseveró el DT.

Alfageme se unirá a Rafael Guarderas (Alianza Atlético), Roberto Villamarín (Carlos A. Mannucci), Joao Villamarín (Atlético Grau) y Ángel Cayetano. Precisamente, el técnico de la ‘U’ profundizó con relación a la marcha del mediocampista uruguayo, que se despidió el último jueves de la institución.

Carlos Compagnucci. (Foto: Universitario de Deportes)

“La decisión de Ángel fue mía. Durante los días que trabajó fue un profesional al ciento por ciento, lo hemos utilizado. No tengo nada que reprocharle. Yo buscaba otras características en la posición de mediocentro, a parte tenemos futbolistas en esa posición podían solucionarme el tema, además de la llegada de Guivin. Le dije que no iba a poder darle minutos”, expresó.

En la misma línea, Compagnucci adelantó que Jordan Guivin puede aparecer contra Cantolao. “Llegó en forma, venía con ritmo. No le pediré nada diferente a lo que sabe hacer, él está a disposición como el resto del plantel para el domingo y definiremos si estará con los que concentrará o inicie el partido. Tiene calidad, buen pase, es dinámico”, manifestó.

De otro lado, el estratega argentino comentó que el club buscó jugadores del medio local para sumar a la plantilla. No obstante, el preparador de los merengues desveló que hubo complicaciones para cerrar fichajes provenientes de la Liga 1.

“Los futbolistas nacionales han sido difíciles de traer porque no hay carta de libertad y negociar con los clubes es complicado, en algunos casos no quisieron venir y en otros no se pudieron concretar. De mi lado, siempre viendo opciones para mejorar el plantel. Si no llegan, competiremos con lo que tenemos”, sentenció.