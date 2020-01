Luego de que Alianza Lima oficializara la contratación de Alberto Rodríguez, la periodista Alexandra Horler lanzó una crítica por la forma en que el ‘Mudo’ se fue de Universitario de Deportes para firmar por los blanquiazules por todo el 2020.

La integrante de Exitosa Deportes catalogó al experimentado defensor como una persona no agradecida luego que los cremas lo tuvieron en el plantel durante el 2019 pese a que no disputó ningún partido debido a una larga recuperación producto de una lesión contraída en octubre del 2018.

“Le han regalado la plata por un año, por no mover ni un dedo, por no participar en absolutamente nada. Uno tiene que saber responder en la vida por lo que te dan y te ofrecen, uno tiene que ser agradecido (con la U), no cualquier club te hace eso. Por último, si te quieres ir, te vas de mejores formas”, indicó.

Como se sabe, a través de sus redes sociales, Alianza Lima informó que Alberto Rodriguez “jugará por un año en nuestra institución”.

El jugador habría llegado a tienda íntima a pedido del técnico Pablo Bengoechea.