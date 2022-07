Universitario de Deportes sumó su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura de la Liga 1 y desaprovechó la oportunidad de acercarse al líder. La tarde de este sábado, el equipo crema cayó (1-0) a manos de Deportivo Municipal. Tras el encuentro, disputado en el Estadio Monumental, Aldo Corzo se refirió al nuevo tropiezo en el campeonato.

“El gol temprano nos cambia la estrategia. Es algo que no esperábamos, pero es parte del fútbol. Con el gol en contra o no, salimos a buscar el partido. Salimos con todo. Tratamos por todos lados. No concretamos, pero estuvimos ahí. No nos generaron situaciones, pero creo que tuvimos que estar mejor de cara al gol”, señaló el defensa, en conferencia de prensa transmitida en GOLPERU.

Corzo resaltó la necesidad que hay en el equipo de reaccionar en lo que viene, pensando en el objetivo máximo, que es ser campeón nacional a final de año.

“Yo creo que la idea es campeonar. Sabemos que nos alejamos. Tenemos que mirar el torneo, tenemos que buscar la forma de cómo levantar. Es una derrota dura, pero hay que levantarnos. Tenemos un partido complicado el domingo, pero tenemos que ver la forma cómo sacarlo adelante”, indicó.

Por último, el deportista de 33 años dijo que el elenco edil apeló al contragolpe durante el cotejo e insistió en la falta de efectivad de Universitario. “Municipal trató de contragolpear todo el partido con el gol a favor. Siento que no nos llegaron de una forma muy clara. Tuvieron el balón por pasajes del partido. Nosotros tuvimos el balón, generamos ocasiones y no la metimos. Ese fue nuestro error”, comentó.

Con la derrota, Universitario se quedó con sus siete puntos, que lo colocan el el octavo casillero de la tabla. Su siguiente compromiso será este domingo 7 de agosto ante Cienciano, en el Cusco.