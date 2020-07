Aldo Corzo conforme con llegada de Comizzo a Universitario: “Ya sabemos su forma de trabajo”

Aldo Corzo, defensor de Universitario de Deportes, se mostró a favor de la elección de Ángel Comizzo como reemplazante de Gregorio Pérez en el club crema y espera completar la temporada de la mejor forma. El técnico argentino llegará en las próximas horas al Perú para asumir su tercera etapa como estratega merengue y no tendrá problemas de adaptación, opinó el lateral.

“Aún no hemos hablado con el ‘profe’ Ángel, lo bueno es que ya lo conocemos de año pasado, que el equipo peleó el clausura hasta la última fecha y lamentablemente lo ganamos. Me da pena que no esté Gregorio (Pérez) pero llegó Comizzo y eso es bueno porque ya sabemos su forma de trabajo”, indicó el habitual convocado a la selección peruana este jueves en ‘ElTridenteDepor’.

“El año pasado nos adaptamos bien a la idea (de Comizzo) y la base sigue, por lo que creo que nos vamos a adaptar rápido a lo que quiere”, agregó.

Universitario se vio sorprendido por la pandemia de COVID-19 tras un arranque regular de temporada y afrontará el regreso de la Liga 1 con el título en la mira, dejó claro Corzo, quien asegura que el plantel del conjunto estudiantil se encuentra unido y enfocado, al margen de los problemas que existieron y puedan presentarse en la institución.

“El grupo está más fuerte, nos hemos acoplado muy bien, en la misma línea, y con lo que pasó (cambio de dirigencia) el grupo se hizo más fuerte. Nuestro objetivo es salir campeón, más allá de venga quien venga”, sentenció.