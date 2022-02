Ya está en Perú Álvaro Gutiérrez, el nuevo entrenador de Universitario de Deportes. La mañana del sábado, el técnico de los merengues ha tenido el primer contacto con nuestro país. De entrada, el DT de 53 años ha enviado su primer mensaje a los merengues y confesó lo que espera sobre un desafío fuera de Uruguay.

“Quiero agradecer a la gente que confió en mí para estar al frente de esta institución. Esperemos estar a la altura. Lo único que puedo prometer es trabajo”, sostuvo el estratega uruguayo desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por otro lado, Álvaro Gutiérrez contó que tuvo comunicación con Gregorio Pérez, quien le dio algunas principales referencias sobre Universitario, aunque también dejó la promesa de seguir ampliándolas conforme vayan pasando los días.

“He visto al equipo, pero no tanto como me gustaría. Estuve hablando con Gregorio Pérez y le dije que después del partido lo iba a volver a llamar. Él está super dispuesto, es un super profesional y una gran persona. Por ahí, me podría dar mayores precisiones de lo que es el club y de lo que nosotros buscamos”, agregó.

El estratega de Universitario también confesó sentirse ilusionado por la participación de los ‘cremas’ en un certamen internacional, aunque es consciente de que no será una tarea nada sencilla el enfrentarse a SC Barcelona o Montevideo City Torque, ya que poseen un presupuesto mayor al que maneja la ‘U’.

Álvaro Gutiérrez, nuevo DT de la 'U', llegó a Perú. (Foto: Sharles Hernández)

“Queremos dar pelea y, en la medida de lo posible, llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sabemos que es un escalón grande, pero vamos a ir paso a paso”, finalizó el nuevo entrenador del conjunto estudiantil quien, según lo indicado por el club, iniciará sus labores al frente del equipo este lunes.

DT interino

La ‘U’ anunció que Manuel Barreto asume el mando del plantel profesional de manera provisional. Así, el jefe de la unidad técnica de menores supervisará a la escuadra en el partido debut de la Liga 1 frente a Cantolao este domingo 6 de febrero en el estadio Miguel Grau del Callao.