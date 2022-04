Tres días después de la dura derrota que sufrió Universitario de Deportes a manos de Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, hubo una visita de un grupo de barristas del equipo crema a los jugadores en Campo Mar. Sobre el tema, se refirió Jean Ferrari, administrador de la institución.

En entrevista a RPP, Ferrari indicó: “Hubo cruce de palabras fuertes entre hinchas y jugadores en Campo Mar. Pero tejen historias que no hay. Yo he hablado puntualmente con Novick y Alonso, me dijeron que hubo intercambio fuerte de palabras. Descarto agresiones físicas”.

“Tomamos medidas de precaución porque sabíamos que algo así podía suceder en Campo Mar. No estamos de acuerdo con la violencia, pero uno no puede controlar el tema pasional. Los equipos grandes tienen una relación directa con los hinchas”, agregó.

Debido a la derrota en el clásico en el Monumental, sumado a la falta de idea de juego de la ‘U’, el técnico Álvaro Gutiérrez fue cesado de su cargo. Por lo pronto, Jorge Araujo se hará cargo del equipo de forma interina.

Universitario ocupa la sexta posición del Torneo Apertura, con dieciséis puntos, a cinco del líder Cienciano. El próximo encuentro de los cremas será ante Sport Boys, el domingo 24 de abril a las 15:30.