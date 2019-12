Luis Alfredo Urruti, delantero uruguayo de 27 años, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Universitario de Deportes, tal como él mismo afirmó.

En declaraciones para Depor, el atacante, cuyo último club fue el River Plate de su país, señaló que “estoy contento que un equipo grande de Perú se fije en mí” y que el técnico Gregrio Pérez “ya me conoce”.

Asimismo, adelantó que “solo falta arreglar la parte de los clubes para que se cierre y estaría yendo. Entre hoy y mañana se tendría que cerrar. Por ahora, todo está encaminado”.

Sobre sus características de juego, el ex Peñarol sostuvo que “si juegan con un 4-4-2, me gusta acompañar al ‘9’, algo suelto por ahí, como segunda punta. Con un 4-3-3, me gusta ir como un segunda punta. Siempre pensando en el arco”.

De concretarse su llegada a la "U", sería la primera experiencia internacional de Luis Alfredo Urruti, quien a jugador en los clubes uruguayos de Cerro, Peñarol, Fénix y River Plate.

Video: Instagram Club Atlético River Plate