Universitario de Deportes confirmó este lunes el pase de Alex Valera a Al Fateh de Arabia Saudita. En ese sentido, el director deportivo del elenco crema brindó una conferencia de prensa en la que explicó los detalles del traspaso del jugador.

“Es la transferencia más importante de Universitario en su historia. Se recibirá el 100 % de la transferencia, el jugador ha cedido su porcentaje; además, una cifra en variables que le permitirá a la U poder seguir ganando dinero hasta el 2026, según se cumplan objetivos que se establecieron en el contrato″, señaló.

De la misma manera, mencionó que Al Fateh mejoró su oferta inicial. “Tomamos la decisión de negociar otra vez porque en lo deportivo ya no contábamos con Alex Valera, con esto le damos vuelta a la página y ahora solo nos mentalizamos en ver la mejoría del equipo en el campeonato”, explicó.

Por otro lado, Manuel Barreto explicó las razones por las que Universitario no contrató a un atacante con miras a lo que resta de la temporada. “Desde la parte deportiva hicimos todo lo posible para traer a un delantero pero el jugador escogió ir a otro lado”, añadió.

“Si traíamos a un nuevo delantero y no llegaba esta oferta récord para el fútbol peruano, seguramente ese refuerzo no jugaba y por ahí perdíamos dos partidos y las críticas hubieran dicho ‘por qué no trajeron a un volante o defensor”, agregó.

Valera se despidió de Universitario

A través de sus historias de Instagram, Valera le dedicó un mensaje de agradecimiento a la institución, desde Campo Mar, lugar habitual de entrenamientos del equipo. “Gracias por todo”, escribió el deportista de 26 años, con un emoji que representa dos manos aplaudiendo.