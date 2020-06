Los hinchas de Universitario de Deportes recuerdan con mucho cariño la campaña 2013, la última vez que salieron campeones. En aquel equipo, Raúl Ruidíaz fue uno de los jugadores destacados. La ‘Pulga’ logró anotar 21 goles y fue el goleador del torneo junto a Víctor Rosell. Muchos esperan su regreso pronto.

En conversación con ESPN FC, el atacante que brilla en el Seattle Sounders de la MLS explicó que planea volver al Perú para retirarse con la camiseta crema pero que todo tiene su momento.

“Ángel Comizzo siempre comenta que le encantaría que regrese, a mi también me gustaría pero no es el momento”, dijo.

Hace unas semanas, Edison Flores, reveló que tenía planeado volver a Universitario en el 2024, año en el que se festejará 100 años de creación. ¿Raúl Ruidíaz le seguirá los pasos?

“La verdad no lo he comentado con él (Edison). Sé que el centenario es en pocos años. Me gustaría volver, pero no sé si en ese momento. Yo quiero regresar a retirarme pero aún aprovecho al máximo el tiempo en el extranjero. Es un sueño volver”.

Tras ser consultado sobre sus sueños, Rudíaz reveló:

“Mi sueño es ser campeon del mundo y el después, ser campeón de la Copa Libertadores con Universitario”.

Los halagos de Ruidíaz a Comizzo

“Yo viví lo que él trabajaba y es espectacular. Con su forma de trabajo el 2013 nos llevó a ser campeones y a levantar una copa. Mucha gente puede opinar distinto, pero yo hablo como un trabajador que estuvo en su momento con él. Yo veo muy bien su llegada, me encanta como trabaja. Siempre le voy a desear lo mejor”, recordó.

Los números de Raúl Ruidiaz en la campaña del 2013 han sido hasta la fecha los mejores que lleva en toda su carrera. Incluso superando sus espectaculares campañas en México, donde terminó en dos temporadas como el máximo artillero de la Liga MX.