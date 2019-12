Asume el reto. Gregorio Pérez fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Universitario de Deportes y brindó su primera rueda de prensa en el cargo.

“Es un orgullo muy grande. Es un club con historia dentro y fuera del país. Tenemos pasión por el fútbol y sabemos muy bien dónde estamos parados. Venimos a vivir para la 'U', no para que la 'U' viva para nosotros”, fue una de las primeras frases que lanzó el estratega.

Primeros objetivos

Pérez también se dio tiempo para hablar del plantel crema.

"Nos vamos a concentrar en las individualidades que tenga el plantel. La identidad que quiero es la que tiene este club. El plantel tiene grandes jugadores y juveniles con futuro", detalló.

Al ser consultado sobre el tiempo que no dirige señaló: “Hace poco más de un año que no trabajo, pero la llama sigue viva. Tuve acercamientos hace poco que no llenaron las expectativas. Hoy nos encontramos realmente como cuando iniciamos, pero con 39 años de experiencia, y esperamos estar a la altura de este club”, finalizó el técnico uruguayo.

CIFRA

26 de diciembre empezará la pretemporada crema pensando en el inicio de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

