Leonardo Rugel se convirtió en el héroe de los merengues en el Universitario de Deportes vs. Alianza Atlético. El defensor ha tenido un debut inolvidable con la camiseta de los ‘cremas’, pues marcó el 2-1 durante el partido por la sexta jornada de la Liga 1 en estadio Iván Elías Moreno.

El zaguero de 19 años se había quedado con bronca, pues minutos antes no pudo despejar una pelota que llegó al área chica y que terminó con el 1-1 anotado por el panameño Ariano Azmahar. No obstante, el central de la ‘U’ no esperó mucho tiempo para cobrarse una revancha personal.

Universitario de Deportes, después de la igualdad, despertó en la segunda mitad. Los estudiantiles se volvieron a adelantar para hacer daño al ‘Vendaval del Norte’. Así, una falta a unos metros del área grande ha sido clave para que los merengues puedan definir el juego en su favor.

Hernán Novick, especialista en este tipo de jugadas para la ‘U’, elevó la pelota con dirección al segundo poste. Pero, en el camino, Leonardo Rugel se elevó para ganarle a Ariano Azmahar. El debutante con los ‘cremas’ remató fuerte con la cabeza para poner el 2-1 a los 72′ del compromiso en el coloso de Villa El Salvador.