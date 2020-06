José Luis ‘Puma’ Carranza, ídolo de Universitario de Deportes criticó a su excompañero José ‘Chemo’ del Solar, dando a entender que la relación que tenían se rompió y quedó en el pasado.

“Con él no hablo más, en la vida hay que tener códigos”, comentó José Luis Carranza para el mencionado canal de YouTube ‘Desde las Gradas’. En dicha entrevista, el ‘Puma’ mencionó que en su momento ya habló sobre el actual entrenador de César Vallejo.

En abril de 2019, hace más de un año, el ‘Puma’ Carranza habló fuerte sobre el extécnico de la selección peruana.

“'Chemo' en Universitario era dirigente, empresario, entrenador, ahora en Vallejo es el que pone la tarifa a los jugadores. Era mi amigo, pero las cosas son muy claras", indicó el excapitán de la 'U' a ‘Pasión Popular’.

"Yo camino por la calle tranquilo, no me escondo. Puedo tener plata o no, hay otros que tienen mucha plata pero son infelices en la vida. Lo que somos nosotros, hablamos directo las cosas”, agregó aquella vez el ‘Puma’ Carranza.

Desde hace algunos años que ambos exfutbolistas se han alejado y parece ser que es una situación que no va a cambiar.