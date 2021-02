Fiel a la crema. Antes de conocerse que Carlos Bustos iba a dirigir a Alianza Lima este 2021, aparecieron muchos nombres para asumir el puesto, incluyendo el de Gregorio Pérez, pero el extécnico de Universitario de Deportes no hubiese llegado a tomar el banquillo blanquiazul.

“Nadie me llamó y si lo hubiesen hecho, con todo respeto digo que no habría aceptado”, señaló este jueves el estratega uruguayo, desmintiendo los rumores sobre su acercamiento con los ‘íntimos’.

“Nunca diré de esta agua no beberé. No se sabe las vueltas que da la vida y creo que no falta aclarar nada. Le tengo mucho respeto a Alianza Lima, sé que volverán a Primera, pero primero está la ‘U’”, agregó en diálogo con el programa ‘Toca y Pasa’.

El actual entrenador de Defensor Sporting también se pronunció sobre Hernán Novick, un viejo conocido que se ha convertido en nuevo refuerzo de Universitario.

“Es un jugador con mucha experiencia, tiene buena técnica, es explosivo y tiene buena pegada. Estoy convencido de que le irá muy bien en el fútbol peruano”, opinó el DT charrúa.

Pérez no dejó de elogiar a Luis Urriti y Federico Alonso, sus expupilos en Ate, quienes renovaron por una temporada más con los merengues: “Ellos son agradecidos, no me cabe la menor duda por la clase de personas que son. Nosotros, los uruguayos, tenemos siempre en la mira abrir puertas para los que vienen atrás”.