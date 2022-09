Hernán Novick se convirtió en la figura del triunfo de Universitario sobre Atlético Grau en el Estadio Monumental, pues aportó con una asistencia y marcó un gol. El volante uruguayo expresó su satisfacción por aportar al equipo a conseguir la victoria.

“Siempre es lindo cuando puedes hacer un gol o una asistencia, siempre que puedes ayudar al equipo te deja contento”, sostuvo el futbolista en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

De la misma manera, el jugador se siente motivado por los cuatro triunfos consecutivos de la escuadra dirigida por Carlos Compagnucci y señaló que está mentalizado en obtener el segundo campeonato del año. Nosotros tenemos la esperanza de ganar el Torneo Clausura. Sabíamos que estábamos lejos, pero no era imposible y estos triunfos que venimos teniendo nos da la esperanza para poder continuar”, mencionó.

Cabe mencionar que el elenco crema se ubica en la tercera casilla del Clausura con 23 unidades y a solo dos puntos del líder Sporting Cristal. El próximo partido (30 de septiembre) deberá visitar a Alianza Atlético con el objetivo de seguir en la pelea.

Elogios a Piero Quispe

En el choque contra Atlético Grau, Universitario no iba a poder contar con Aldo Corzo y Piero Quispe, por estar convocados a la Selección Peruana, para los amistosos contra México y El Salvador. Si bien la ausencia del último llevó al cambio de esquema y que Hernán Novick ingrese como titular, el volante no descarta que en próximas oportunidades puedan estar ambos en el campo de juego.

“He jugado varios partidos junto a Piero Quispe. Me siento muy cómodo jugando con él, tener a alguien que juegue como él te va a facilitar las cosas”, comentó el uruguayo, pero no fue lo único. Y es que, el buen desempeño del jugador llamó la atención del equipo: “Tiene unas características interesantes y estoy muy contento por él”.

Asimismo, sostuvo que “muchas veces he hablado con Piero Quispe, le dije que me hacía acordar a mí cuando empecé, porque también me faltaba gol y eso va a ser muy importante en su carrera”. Por ello, le aconseja que “tiene que posicionarse mejor para llegar más al área. Con la experiencia que vaya agarrando se va a dar cuenta dónde influye más para que haga más goles”.