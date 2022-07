Deportivo Municipal tuvo un peligroso avance en el inicio del segundo tiempo del partido ante Universitario, pero el desenlace no fue el esperado y desató polémica. El argentino Alexis Rodríguez recibió la pelota, entraba al área y cayó tras el cruce de Nelson Cabanillas, generando el pedido de penal de los ‘Ediles’. Finalmente, el árbitro Pablo López no decretó falta.

El encuentro entró a los 51 minutos y la escuadra dirigida por el técnico Hernán Lisi empezó a realizar una serie de toques cortos. Emiliano Ciucci tenía el control del esférico y se apoyó en Roberto Ovelar, quien estaba pegado a la banda lateral derecha. Precisamente, el paraguayo cambió el ritmo del juego.

Sin pensarlo dos veces, el artífice del único gol del cotejo trató de habilitar a Alexis Rodríguez por el centro, pero el atacante fue muy inteligente y ejecutó un amague con el cuerpo: dejó pasar el balón y picó al espacio vacío, esperando que Adrián Ascues lo asista.

La conexión entre los dos futbolistas de Municipal fue perfecta y el argentino estaba listo para entrar al área, aunque ya no pudo progresar. Nelson Cabanillas, lateral izquierdo de la ‘U’, se puso firme y evitó el avance de su oponente, desatando el reclamo de penal por parte de los ‘Ediles’.

El árbitro Pablo López, quien estaba cerca a la escena, determinó que no hubo falta y permitió seguir la acción, considerando también que su asistente en el sector no advirtió algo inusual. Desde el banquillo de ‘Muni’ no dejaron de protestar, en tanto que en Universitario trataron de seguir concentrados en el duelo.