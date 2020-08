El club Universitario de Deportes pidió, mediante un comunicado de prensa, la detención de los hinchas que se aglomeraron en los exteriores del Estadio Nacional en la previa de su duelo contra Cantolao en la Liga 1.

“Los actos exhibidos impunemente en las redes sociales de los que se hacen llamar barristas del club, merecen nuestra mayor condena e instamos a las autoridades a su identificación y detención inmediata ”, indicaron.

Asimismo, Universitario deslindó responsabilidad con las acciones ejecutadas por sus hinchas que ocasionaron desórdenes en plena pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“La institución deslinda toda responsabilidad en los hechos ocurridos tanto en la víspera del 7 de agosto con el lanzamiento de fuegos artificiales como con las manifestaciones ocurridas en la previa del partido entre la Academia Cantolao y Universitario por el reinicio de la Liga 1 Movistar”, se lee en el comunicado.

Walter Martos advierte que la Liga 1 quedará suspendida “de forma definitiva” si no se dan las garantías

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, advirtió que la Liga 1 quedará suspendida de manera definitiva si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no cumple con garantizar los protocolos de bioseguridad. Esto luego de que hinchas de Universitario de Deportes se hayan aglomerado en los exteriores del Estadio Nacional en plena pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Inmediatamente nos comunicamos con el IPD para que suspenda este campeonato. Mientras no haya garantía que se cumplan los protocolos de bioseguridad que ha establecido el Ministerio de Salud, esto no puede activarse. Quedan suspendidos hasta que la Federación garantice que esto se va a llevar a cabo con toda la bioseguridad, de no hacerlo va a quedar suspendido de forma definitiva”, expresó el premier.

Alberto Quintero aplaudió aglomeración de hinchas en la previa al duelo frente a Cantolao

