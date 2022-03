Cuando se menciona a Jorge Luis Pinto, el hincha de Alianza Lima lo relaciona inmediatamente con el título nacional obtenido en 1997, que puso fin a una sequía de 18 años sin campeonar. Hoy, con mayor experiencia y rodaje internacional, el técnico colombiano -que hizo historia en el Mundial Brasil 2014 llegando a cuartos de final con Costa Rica- opinó sobre el presente de su país en las Eliminatorias sudamericanas y la posibilidad de que Perú llegue al Mundial de Qatar 2022.

- Colombia tiene riesgo de no ir a Qatar 2022, ¿sufre mucho cuando no está James?

James fue un jugador muy importante para la selección colombiana. Hoy no tiene el mejor momento por múltiples razones, de pronto su vida personal, su competitividad, no ha tenido la mejor competencia en los clubes donde ha estado. Entonces, eso de alguna manera le ha afectado la forma de juego que tiene hoy, no está en su mejor nivel, podría aportar mucho más.

- ¿Por qué los jugadores no rinden en su selección como sí lo hacen en sus clubes?

La selección es una cosa muy diferente. Los clubes tienen una forma de jugar, tienen unos compañeros diferentes, y adaptarse a veces a una selección es difícil. Es como cuando uno va a una ciudad nueva, donde no es fácil encontrar toda la comodidad. Eso pasa con varios jugadores que no se encuentran bien cuando llegan a selección por las razones que sea, por compañeros, por la forma de juego. No dan lo mejor.

Jorge Luis Pinto tiene pasado dirigiendo en el fútbol peruano con Alianza Lima | Foto: Difusión.

- ¿Sucede lo mismo con aquellos jugadores que no destacan en el extranjero y regresan a la Liga 1?

Pasa en todos los equipos latinoamericanos. Van a un mundo europeo, de pronto se exige mucho más, no se compenetran con la forma de juego de los equipos, y sienten eso, que la adaptación a veces no les permite. Algunos quieren que el primer mes, o en el segundo, ya respondan y no es fácil, eso exige cierto tiempo, cierto nivel de adaptación a la competencia.

- ¿A Cristian Benavente le está costando adaptarse a Alianza Lima?

El tiempo le va a permitir adaptarse y compenetrarse mejor con su equipo, porque no creo que se le haya olvidado a jugar.

- ¿Cómo ve a esta selección peruana que puede clasificarse al Mundial?

La veo mucho más experimentada. Mucho más adecuada. A la que fue a Rusia le faltaba experiencia. Hoy es distinto. Lo principal es que el equipo se ha compenetrado con lo que el técnico quiere y este le ha dado continuidad al 80% de los jugadores. Eso en un equipo, es clave.

- ¿En algún momento usted fue una opción para dirigir a Perú?

No, se comentó en los medios de comunicación, pero no fue oficial. Yo creo que hay que dejar eso para el futuro, esperemos que pase el Mundial, que se den las cosas, los directivos, la continuidad es importante para mí en una institución.