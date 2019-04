Usain Bolt en Lima: Peruanos recibieron así al "hombre más rápido del mundo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El "hombre más rápido del mundo", Usain Bolt, llegó al Perú y fue recibido por un pequeño grupo de peruanos en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez.

El atleta compartió un video en su Instagram Stories en el que saluda, a través de la ventana de un auto, a los compatriotas que se enteraron de su arribo a Lima. "Perú, I am here", escribió el medallista olímpico, quien cumplirá el reto de correr contra una mototaxi en el malecón Cisneros de Miraflores.

Bolt cumple una gira por Sudamérica para atender actividades publicitarias con la marca 'Puma'. Precisamente, estuvo ayer lunes en Chile, en el Palacio de La Moneda, donde se reunió con el presidente Sebastián Piñera.

Foto: Efe

El jamaicano ostenta los récords del mundo en 100 y 200 metros lisos, y con el equipo de su país, el de relevos 4x100. Además, ha ganado el oro olímpico en 100 y 200 metros en los Juegos de Pekín en 2008; en 100, 200 y 4x100 en los de Londres 2012; y las mismas tres medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.