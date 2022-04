El integrante de la selección peruana, Christian Cueva, es tendencia tras el sorteo de equipos de grupos para el mundial Qatar 2022 realizado hoy.

En caso de que Perú llegué a la competencia deportiva, disputaría nuevamente su fase de grupos junto a los países de Francia y Dinamarca, por lo que los usuarios recordaron de inmediato el fallido penal de Christian Cueva contra Dinamarca en el debut de la bicolor en el mundial de Rusia 2018.

Por ello, los memes no han dejado de circular en redes sociales en los últimos minutos recordando este episodio que no permitió que Perú continúe sumando puntos en la tabla y por ende, no pase a la siguiente fase

En Twitter, Instagram y Facebook, los usuarios piden que el popular Aladino no patee en caso haya un penal pues aseguran que mejor lo haría otro de los futbolistas dirigidos por Ricardo Gareca.

Sin embargo, un grupo minoritario considera que Cristian Cueva debería de patear un futuro penal para la selección peruana en caso así se diera, pues para el deportista sería una revancha y esta vez podría irle mejor.

Mira los más divertidos memes de Christian Cueva y su penal fallido: