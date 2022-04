Villarreal vs. Bayern Múnich EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League este miércoles 6 de abril del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio de la Cerámica.

Mientras el ‘Submarino Amarillo’ dio el campanazo de la ronda anterior tras eliminar al poderoso Juventus (goleada 0-3 en Turín), los ‘Bávaros’ no sufrieron para tachar a RB Salzburg de Austria por un global de 8-2. De esa manera llegan los protagonistas de esta eliminatoria rumbo a la ‘Orejona’.

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Bayern Múnich por Champions League?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Villarreal, actual campeón de la Europa League, quiere otra hazaña para alcanzar la segunda semifinal en su historia, tras la conseguida en la 2005-2006 cuando se midieron al Arsenal. “Veremos dónde podemos encontrar nuestras fortalezas para superarles”, dijo Unai Emery.

De su lado, Bayern Múnich está acostumbrado a batallar en estas instancias de la Liga de Campeones. Pero ello no es motivo para confiarse, indicó Julian Nagelsmann. “Es un equipo experimentado. Su entrenador ha ganado mucho en la escena internacional”, expresó.

Villarreal vs. Bayern Múnich: canal de transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Villarreal y Bayern Múnich desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver online el partido Villarreal vs. Bayern Múnich por Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Villarreal y Bayern Múnich puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Villarreal vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones del partido

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Trigueros, Capoue, Parejo - Lo Celso, Gerard Moreno, Danjuma.

Bayern Múnich: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernández - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

¿Dónde jugarán Villarreal vs. Bayern Múnich por Champions League?