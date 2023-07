Ignácio da Silva se ha convertido en uno de los mejores refuerzos que ha tenido Sporting Cristal y el fútbol peruano. El central se ha ganado el cariño del hincha celeste y la admiración de los que sintonizan la Liga 1. Esto debido a que ha demostrado jerarquía y calidad en todos los enfrentamientos que ha disputado.

Por ello, no es un secreto que muchos clubes extranjeros hayan puesto los ojos sobre él, pero no solo eso, ya que, recientemente, el exjugador de Alianza Lima, Waldir Sáenz, afirmó que hay un equipo peruano que le habría hecho una oferta.

Gol de Ignacio da Silva para el 3-1 de Sporting Cristal vs. Nacional por Copa Libertadores.

El exfutbolista aseguró que el defensor brasileño habría recibido una oferta de un club peruano para el 2024. Según Waldir, Ignácio da Silva no tendría definido su futuro en Sporting Cristal, pese a que el club quiere renovarle el contrato al deportista del 26 años. “Tiene otra oferta bajo la manga y es del Perú. En Sporting Cristal están ofreciendo, pero a él no le atrae la oferta (...) Yo he visto que no sale que tiene oferta del exterior”, expresó Sáenz en el programa A Presión.

Cabe recordar que Igáncio da Silva llegó en enero al club celeste procedente de Bahía del Brasileirao. El jugador tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales de este año.

El defensor viene haciendo una excelente temporada. Hasta el momento, Ignácio da Silva ha disputado 26 partidos (entre Liga 1 y Copa Libertadores), anotó 3 goles y dio 1 asistencia.