ESCRIBE: Alexandra Hörler

Waldir Sáenz es una voz autorizada para hablar sobre el difícil presente de Alianza Lima, que perdió la categoría por segunda vez en su historia. El emblemático goleador, como cuando pisaba el área chica, no perdona nada. Ni a nadie.

¿Qué sientes de ver a Alianza Lima en Segunda?

Un dolor tremendo, una rabia y una indignación que no imaginas, como hincha, como miembro de varias épocas en el club. Nosotros tratamos siempre de seguir el legado, la historia del buen juego, la entrega. Pero en unos meses mandaron al agua 119 años de historia.

¿Qué pasó para que Alianza termine así la temporada?

Quisieron cambiar de la noche a la mañana y no había tiempo por la pandemia. Trajeron un DT como Mario Salas que se cerró con lo que él quería. Él se equivocó porque quería que los jugadores se adapten a su estilo, cuando por el corto plazo tenía que ser al revés. Recién en el 2021 podía empezar de cero y traer a sus jugadores.

¿En qué falló Mario Salas?

A Salas le dieron toda la potestad como se la dieron a Daniel Ahmed, dejó ir jugadores en plena pandemia como si fuera tan fácil. Salas los aburrió y se fueron dos jugadores que no eran titulares (Adrián Balboa y Federico Rodríguez), pero sí daban resultados. No pensó que tenía dos campeonatos por competir, la Liga 1 y la Libertadores.

¿Te ilusionaba este plantel a inicios de año?

Me preocupó que lleguen los que arribaron, sabiendo el estilo de juego de Pablo Bengoechea. no encajaban en su estilo.

¿Cuál fue el mayor error de Salas?

Salas llevó a la Liga 2 a Alianza Lima, así el quiera decir que no, él es el culpable, el 70% es su responsabilidad. Alianza era un equipo frío, no tenía juego ni vergüenza deportiva.

¿Qué le faltó al equipo?

Le faltaba todo. El ADN de Alianza son colombianos y brasileños, después no pidas más. Claro, la desesperación te lleva a traer técnicos que juegan al pelotazo. Ahí necesitas un nueve, pero después de Flavio Maestri, Alianza no tiene un nueve.

¿Hubo ‘camita?

No existe la ‘camita’. Como dice Bengoechea, parece que no llegaba su mensaje, no lo entendían.

Hoy podría salvar el descenso...

Si las reglas no se han cumplido y le favorece a Alianza, bienvenido sea porque está estipulado. Si le favorece a Alianza, bien. pero, ¿tú crees que con lo que ha hecho Alianza en el campo merece que le den un punto para que siga en Primera? No, pues.

¿Alianza volverá el 2022?

Sí, pero no es fácil. En el 2021 hay que fajársela mañana tarde y madrugada. Si se juega de local y visitante, no te imaginas las canchas que pueden haber en provincias.