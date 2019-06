Walter Ibáñez: "Guerrero es uno de los mejores delanteros del mundo”

Síguenos en Facebook

Corazón partido. Walter Ibáñez conoce bien el Perú. El defensa uruguayo arribó a nuestro país en 2012 para jugar en Alianza Lima, equipo en el que se desempeñó durante dos etapas, y en 2018 fue fichado por Cienciano del Cusco, para jugar en la Segunda División.

A un día del duelo entre la Blanquirroja y la Celeste, el “Colo” analiza cómo llegan las dos selecciones y de qué manera se dará el duelo por un cupo en las semifinales de la Copa América.

¿Cómo crees que será el partido de mañana?

Para mí, va a ser un partido muy parejo; pero con un Perú con mayor posesión de balón, dado que Uruguay siempre se la presta a los rivales, algo que viene realizando con el “Maestro” Tabárez y que le ha dado resultado en los últimos tiempos. Seguro tendrá un ritmo muy intenso, como se ha visto en los últimos partidos que han protagonizado, los cuales han sido interesantes y con pocos goles.

Por lo visto durante la Copa América y los resultados conseguidos, ¿piensas que Uruguay llega como favorito?

Sí. Para mí lo es, más allá de que yo sea uruguayo y le tenga un gran cariño al Perú. La realidad marca que Uruguay es favorito por un tema de cómo viene jugando y por los jugadores que tiene en el plantel.

Según tu experiencia en defensa, ¿cómo se hace para frenar a delanteros tan importantes como los que van a estar en la cancha?

Sigo sosteniendo que (Paolo) Guerrero es uno de los mejores delanteros del mundo. En Sudamérica no hay uno como él y es muy complicado de marcar. Suárez y Cavani son lo mejor que hay en Europa; además, se conocen mucho y eso es una ventaja para Uruguay. A ningún defensa se le hace fácil marcar un atacante de esas características, pero creo que también es motivante. Va a ser un lindo desafío para los defensas peruanos.

Cuando vivías acá y había un Perú-Uruguay, ¿alguna vez apostaste con algún compañero?

Sí. Siempre hacíamos apuestas con los compañeros. Por más que había cariño, siempre está esa rivalidad en broma de que se están enfrentando los dos países. Lo hacíamos en buena onda, pero creo que ahora es un Perú diferente; hoy es un Perú más preparado. Gareca les ha cambiado la cara totalmente. Va a ser un partido muy complicado para Uruguay, a pesar de ser favorito.

¿Has tenido la oportunidad de jugar con alguno de los actuales seleccionados de Uruguay?

Como compañeros no he tenido a ninguno. Diego Laxalt y Giorgian De Arrascaeta eran juveniles cuando yo estaba en Defensor Sporting y “subían” a hacer fútbol un rato con el primer equipo. Después, he jugado en contra de Nicolás Lodeiro, Diego Godín, Martín Cáceres y Edinson Cavani. Suárez se fue muy chico y por eso no lo pude enfrentar; pero los demás son todas generaciones que vienen muy abajo y no pude jugar con ellos, ni contra ellos. Rodrigo Bentancur ni siquiera jugó en el fútbol uruguayo, Lucas Torreira tampoco, Nahitan Nández apareció hace poco en Peñarol. Ellos son de generaciones más recientes.

¿Qué opinión tienes del trabajo de Óscar Tabárez en Uruguay?

Me parece un buen trabajo. Le ha cambiado muchas cosas a la selección uruguaya. Esta selección tiene una mitad de la cancha con muy buen pie, algo que Uruguay no había tenido nunca, creo. El mediocampo de Uruguay siempre tenía gente que metía la pierna fuerte y por ahí con poco fútbol. Ahora tenemos a unos jóvenes que no pegan tanto y juegan más; en eso ha evolucionado. Después en defensa sigue siendo lo mismo: la escuela de buenos zagueros, que van a muerte. Suárez y Cavani son algo diferente a lo que hay en Uruguay. El “Maestro” viene haciendo un gran trabajo y ojalá que lo ratifique en esta Copa América.

¿Cuáles son tus favoritos para ganar la Copa América?

Brasil por ser local, Uruguay si le gana a Perú se perfila y Colombia, por el buen trabajo que viene haciendo.

Perfil

Walter Ibáñez, defensa de rampla jrs.

En el fútbol peruano, defendió las camisetas de Alianza Lima, equipo con el que ganó el Torneo del Inca en 2014, y la de Cienciano del Cusco.