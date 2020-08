El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, advirtió que la Liga 1 quedará suspendida de manera definitiva si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no cumple con garantizar los protocolos de bioseguridad. Esto luego de que hinchas de Universitario de Deportes se hayan aglomerado en los exteriores del Estadio Nacional en plena pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Inmediatamente nos comunicamos con el IPD para que suspenda este campeonato. Mientras no haya garantía que se cumplan los protocolos de bioseguridad que ha establecido el Ministerio de Salud, esto no puede activarse. Quedan suspendidos hasta que la Federación garantice que esto se va a llevar a cabo con toda la bioseguridad, de no hacerlo va a quedar suspendido de forma definitiva ”, expresó el premier.

Walter Martos también advirtió a los hinchas que si no respetan las nuevas normas de convivencia, el campeonato peruano de fútbol quedará suspendido.

“Si los hinchas no entienden de que estamos en una cuarentena y que tienen que respetar las normas, vamos a tener que suspender el campeonato”, indicó.

Pilar Mazzetti: “No nos temblaría la mano si esto se repite”

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, felicitó la decisión del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de suspender las fechas restantes de la Liga 1 y advirtió que no les temblará la mano si una situación parecida, a la aglomeración de los hinchas de Universitario de Deportes, se vuelve a dar en plena pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“No me queda más que felicitar la decisión que han tomado. No se olviden que la entidad rectora en el país es el Ministerio de Salud para todos los subsistemas. En ese sentido, no nos temblaría la mano si vemos que esto se repite. Los países que no aprendemos, repetimos los mismos errores”, expresó en diálogo con Canal N.

