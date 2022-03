Wayne Rooney está en los libros de historias de Manchester United. Decenas de goles y títulos hablan por sí solo. La leyenda inglesa concedió una entrevista a The Sun y, además de confesar su deseo de dirigir a los ‘Red Devils’, habló de su relación con Cristiano Ronaldo, con el que jugó durante cinco temporadas en el elenco inglés.

“Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo. Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto”, señaló Rooney, a propósito de un recuerdo del Mundial del 2006 cuando fue expulsado luego de protagonizar una acción con el luso.

“Le gusta tirarse. No tuve ningún problema con Cristiano. Hablé con él en el túnel. Le dije: ‘No tengo ningún problema con que me expulses’. Porque yo me pasé la primera parte intentando que lo amonestaran por tirarse al suelo”, añadió Ronney.

Eso sí, el actual DT del Derby County dejó en claro que lo que pasaba en la cancha se quedaba en la cancha y que su rivalidad no traspasó los límites. “Yo soy inglés, él es portugués. Cuando estamos jugando, no me importa. Él no es mi compañero. Pero cuando hemos terminado, somos compañeros de nuevo”, expresó.

Su sueño: ser DT de Manchester United

El máximo goleador de la historia de los ‘Diablos Rojos’ se encuentra inmerso en una ardua pelea para conseguir salvar al Derby County del descenso a la League One (Tercera División). Los ‘Rams’ son colistas con 25 puntos, a ocho de la salvación, tras haber sido sancionados con la pérdida de 21 unidades por problemas económicos.

“La principal razón por la que comencé a entrenar es para llegar al Manchester United”, dijo en una entrevista con The Sun Rooney, quien también confirmó que le ofrecieron dirigir al Everton tras el despido de Rafa Benítez.

“Quiero entrenar al United. Sé que aún no estoy preparado, pero tengo que asegurarme de que algún día pasará”, agregó el inglés.