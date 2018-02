Werner Schuler tras perder el clásico: "Tal vez no sea el jugador talentoso con el que quisieran contar"

Síguenos en Facebook y YouTube

El defensa de Universitario Werner Schuler fue ayer uno de los protagonistas en el clásico del fútbol peruano frente a Alianza Lima. Central crema no tuvo un sólido desempeño y favoreció la victoria final de 1-3 de los 'íntimos'.

El mal recuerdo de los goles de Alejandro Hohberg, Rinaldo Cruzado y Janio Posito no dejó dormir a Schuler, quien, aún de noce, dedicó un texto a los hinchas cremas disculpándose por su actuación.

"El equipo dejó todo en la cancha, pero perdió por dos errores míos que marcaron la diferencia en el marcador. La responsabilidad es completamente mía", reconoció el futbolista.

Schuler se mostró muy dolido por la derrota ante su clásico rival y en casa, con su público. Aprovechó el momento para recordar también algunas de sus virtudes. Aseguró que seguirá trabajando por Universitario de Deportes de cara al Descentralizado.

"Nunca he dado una pelota por perdida, siempre he dado todo dentro de la cancha por estos colores por lo que siento lo mismo que ustedes. Y por eso duele tanto (...) Tal vez no sea el gran jugador talentoso con el que todos quisieran contar, pero nunca me rendiré y seguiré dando la vida por este escudo que se merece muchísimo más de lo que podemos darle", añadió.