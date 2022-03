Binacional sumó este domingo una gran victoria que le permitió trepar hasta el cuarto casillero del Torneo Apertura de la Liga 1. La víctima del ‘Poderoso del Sur’ fue Universitario de Deportes. Tras el cotejo, el entrenador de Binacional, Wilmar Valencia, destacó el trabajo de sus dirigidos.

“Estoy contento. Veo a los muchachos felices y esa es mi alegría. Se ganaron tres puntos importantísimos, fue un gran partido del equipo ante un gran rival, se jugó un gran primer tiempo”, analizó el camanejo en diálogo con GOLPERU.

Valencia valoró también el esfuerzo de sus jugadores para conseguir el objetivo. “Se buscó por todos lados las posibilidades. Tuvimos un alto porcentaje de posesión de balón, una cantidad importante de remates al arco rival. Gracias al esfuerzo de los muchachos, se quedan tres puntos importante”, expresó.

Por otro lado, el DT del cuadro sureño hizo una queja especial por el uso de mascarilla en la conferencia de prensa y comentó que en otros sitios no se cumple con esa medida.

“¿Cómo notas mi sonrisa si estoy con mascarilla, que ustedes me obligan a tener esto? Estamos a 15 metros y me obligan a tener la mascarilla. Veo todas las conferencia de prensa a nivel mundial, en Lima, en los distintos lugares donde se juega la Liga 1 y no usan mascarilla. Y a nosotros nos obligan”, contestó Valencia de manera enérgica al periodista del citado canal.

Por último, el estratega de 60 años felicitó públicamente lo hecho por su grupo. “Felicito a mi plantel. Fuimos los últimos en comenzar a trabajar. Y ahora, nos encontramos con 12 puntos valiosos. Cuando el esfuerzo es más grande, la felicidad es mayor”, sentenció.

Binacional, campeón de la liga peruana en el 2019, marcha en la cuarta posición del certamen con doce puntos y tiene la chance de llegar a quince si es que derrota a San Martín el viernes 25 de marzo en compromiso pendiente.